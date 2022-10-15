Поляки устроили уличный "референдум" по поводу "аннексии" российского посольства

Россия незаконно аннексировала в конце сентября украинские территории. В Польше собрались протестующие, чтобы выступить против этого решения Кремля.

В столице Польши Варшаве 15 октября проходил митинг против незаконной аннексии Путиным частей украинских областей. Поляки в знак протеста устроили "референдум" и в результате "аннексировали" посольство России.

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Митинг в Варшаве в поддержку Украины

На акцию в столице Польши пришли многие. Ее устроили польские неправительственные организации. Участники протеста сымитировали "референдум", намекая на "голосования", проходившие в оккупированных регионах Украины в 20 числах сентября. Митингующие выступили за "аннексию" здания российского посольства и его передачу в собственность Польши.

На референдуме жители Варшавы голосуют за то, чтобы аннексировать территорию и здание России и передать ее в собственность городу Варшава. Это просто поражает, как многие жители Варшавы пришли, чтобы принять участие в этом "референдуме",

– рассказала украинская активист Наталья Панченко.

Панченко также показала, как проходил митинг в Варшаве. На ее видео видно, как участники акции скандируют лозунги в поддержку Украины и "голосуют за аннексию" здания посольства. Мир никогда не признает незаконный псевдореферендум, организованный Путиным, и присоединение к России украинских земель.

Польша продолжает поддерживать наше государство

Стало известно 15 октября, что у посольства России в Варшаве появится Аллея жертв российской агрессии. Городской совет столицы Польши принял решение о переименовании улицы в честь украинского народа. Во время голосования соответствующее решение поддержали 55 депутатов, двое воздержались.

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Также Польша первая из стран Европы, рассматривающая вопрос о временном контроле компании, которая почти на 50% принадлежит российскому "Газпрому". Принятие этого решения может кардинально изменить экономическую ситуацию России.

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