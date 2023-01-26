Как поляки поздравляли Зеленского с днем рождения: сеть облетела теплое видео

Владимир Зеленский 25 января отмечал свое 45-летие. Украинского лидера приветствовал весь цивилизованный мир, особенно тепло это сделали поляки.

Трогательное видео поздравление опубликовали в ток-токе. На него живущая в Польше украинка спрашивает поляков, что бы они пожелали Зеленскому на День рождения.

Важно Зеленский узнал о решении Берлина по Leopard во время интервью: видео с моментом

Большинство приветствий были эмоциональны и крайне актуальны. К примеру, поляки желали, чтобы русские войска ушли с украинской земли.

Пожелавшие поляки Зеленскому

"Чтобы он и дальше как можно лучше валил тех оккупантов";

"Желаю ему, чтобы он как можно скорее выиграл россиян";

"Чтобы российские войска ушли с украинской земли. И возвращение всех украинских земель обратно в Украину";

"Чтобы он жил 100 лет! И чтобы войну закончил лучше уже завтра! И Украине всего лучшего";

"Много сил и отваги. Я хотела бы, чтобы в Польше тоже был такой президент";

"Дальнейшей отваги и такой харизмы, которую у него есть. Это круто, что он так прекрасно ведет украинский народ. И, конечно, победы! Быстрее".

Одна из девушек отметила, что Зеленский является настоящим примером для всего мира. Она пожелала ему оставаться сильным и по возможности насладиться своим днем рождения.

Как поляки поздравляют Зеленского с днем рождения: смотрите видео

Конечно, в условиях войны "наслаждаться" днем рождения украинскому лидеру было тяжело. Но этому помогли подарки от партнеров Украины. В этом контексте хочется напомнить об историческом решении Германии передать нам танки Leopard 2 Кроме того, президент США Джо Байден вечером 25 января объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли танки M1 Abrams.

Добавим, что в Укрзализныце также трогательно поздравили президента Владимира Зеленского с Днем рождения. Там пообещали увезти главу государства в свободный Крым.