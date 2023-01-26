Зворушливе відеопривітання опублікували у тік-тоці. На нього українка, що живе у Польщі, питає поляків, що б вони побажали Зеленському на День народження.

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Більшість привітань були емоційні та вкрай актуальні. До прикладу, поляки бажали, аби російські війська пішли з української землі.

Що побажали поляки Зеленському

"Щоб він і далі якнайкраще валив тих окупантів";

"Бажаю йому, щоб він якомога швидше виграв росіян";

"Щоб російські війська пішли з української землі. І повернення всіх українських земель назад до України";

"Щоб він жив 100 років! І щоб війну закінчив якнайкраще вже завтра! І Україні всього найкращого";

"Багато сил і відваги. Я хотіла б, щоб у Польщі теж був такий президент";

"Подальшої відваги й такої харизми, яку він має. Це круто, що він так чудово веде український народ. І, звісно, перемоги! Якнайшвидше".

Одна з дівчат наголосила, що Зеленський є справжнім прикладом для всього світу. Вона побажала йому залишатися сильним і, за можливості, насолодитися своїм днем народження.

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Звісно, в умовах війни "насолоджуватися" днем народження українському лідеру було важко. Але цьому посприяли подарунки від партнерів України. У цьому контексті хочеться нагадати про історичне рішення Німеччини передати нам танки Leopard 2. Крім того, президент США Джо Байден ввечері 25 січня оголосив новий пакет військової допомоги нашій державі, у який увійшли танки M1 Abrams.

Додамо, що в Укрзалізниці також зворушливо привітали президента Володимира Зеленського з Днем народження. Там пообіцяли відвезти главу держави у вільний Крим.