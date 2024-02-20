Об этом 24 Каналу рассказала руководитель портала Ukrayina.pl, журналистка телеканала tvn24.pl и Super Express Алина Макарчук. По ее словам, она уже 10 лет наблюдает за подобными протестами и это типичное поведение поляков.
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"Проблема не только в политике. Проблема с зерном есть, из-за этого фермеры не только в Польше, но и в Нидерландах, Германии или во Франции недавно блокировали Париж. Но в эту толпу вкрадываются, по крайней мере в Польше, определенные непонятные для нас личности, провокаторы, которые возможно делают вид, что они фермеры", – отметила журналистка.
Проблема протеста
По словам журналистки, протест поляков не направлен против украинцев. Это в первую очередь конфликт с Брюсселем и его "зеленой политикой".
Отметим, Европейский зеленый курс – политика Еврокомиссии, которая направлена на экологическое производство. В частности, в сельском хозяйстве говорится об уменьшении использования удобрений и пестицидов.
По мнению польских фермеров, такое производство требует больших расходов и делает неконкурентным продукцию стран-членов ЕС с теми странами, которые находятся вне Союза.
"Зерновой кризис – это совсем другая вещь, которую должны решать конкретные ведомства между собой. Я говорю о министерствах аграрной политики или сельскохозяйственных министрах наших обеих стран", – объяснила она.
Провокации во время блокировки
Резонансными стали случаи с разбрасыванием украинского зерна на границе. Алина Макарчук отметила, что дело уже в прокуратуре.
"Полиция реагировала, прокуратура уже занимается этими конкретными случаями. Ведутся переговоры правительства. И даже сегодня, насколько мне неофициально известно, состоялся телефонный разговор премьера Шмыгаля с премьером Туском", – отметила она.
Другая провокация, которая произошла, – один из протестующих разместил на тракторе баннер с обращением к российскому диктатору. В частности, там говорилось: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".
"Мы не знаем, сидели ли в этом тракторе вообще польские фермеры и что происходит на самом деле, поэтому эту ситуацию также проверяют польские службы", – отметила журналистка.
Напомним, 9 февраля польские фермеры начали блокировать направления к пунктам пропуска и не пропускали украинские грузовики. Уже 20 февраля на некоторых ПП блокировали въезд и для легковых автомобилей и автобусов. На границе образовались огромные очереди.
Блокировка границы: последние новости
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