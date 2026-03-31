На Харьковщине в результате ракетного удара погиб военный Дмитрий Поляновский

В Киевской области будут прощаться с защитником Дмитрием Поляновским. Он погиб в результате ракетного удара в Харьковской области.

В 2026 году Поляновский присоединился в ряды ВСУ. Об этом сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь.

Что известно о погибшем защитнике?

Поляновский родился 22 января 1993 года в Киеве. В январе 2026 года присоединился к войску и служил водителем в отделении противотанкового взвода роты огневой поддержки 4 штурмового батальона воинской части А7400.

С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о защитнике Украины,

– отметил Токарь.

У погибшего защитника осталась жена Людмила, сын Алексей и крестная Галина. Прощание с героем состоится 31 марта в Макарове.

Героя похоронят на кладбище в Комаровке. Жителей просят сформировать "живой коридор", чтобы достойно почтить защитника и провести его в последний путь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Поляновского. Светлая память!

