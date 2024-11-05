Фантастическая красота: украинские полярники показали редкое явление возле "Вернадского"

В Антарктике погода, как правило, с сильными ветрами и постоянными осадками. Штиль – это редкое явление для этого уголка нашей планеты, а потому в такие моменты можно наслаждаться фантастической красотой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр. Полярники также опубликовали фотографии невероятной красоты из Антарктики.

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Возле "Вернадского" заметили редкое явление

Полярники отметили, что возле станции "Академик Вернадский" постоянно дуют сильные ветры, которые очень часто сопровождаются осадками. В то же время штиль – редкое явление в этом районе Антарктики.

Впрочем, именно в моменты затишья украинским полярникам удается сделать уникальные кадры в океане. Так, биолог 29-й УАЭ Татьяна Баглай во время рабочего выезда на лодке сделала фантастические фотографии, которые показали в сети.

Мир вокруг как будто останавливается, а огромные айсберги, облака и горы континента фантастически отражаются в зеркале воды. Спасибо за эти фото, которые помогают немного отвлечься от тревожного настоящего и насладиться очарованием природы,

– добавили в Национальном антарктическом научном центре.

Штиль в Антарктике – больше в галерее

Ранее украинские полярники показали другое уникальное явление. Так, на одну ночь обычно пасмурная и неспокойная погода над станцией изменилась ясным небом, открыв чрезвычайный вид на Луну.