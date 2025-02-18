Максимально подготовленные: Федоренко сказал, как происходит рекрутинг в 429 полк "Ахиллес"

Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады расширили до полка. Военные приглашают всех мотивированных присоединиться к их подразделению.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко, отметив, что за время полномасштабной войны подразделение прошло долгий путь из стрелковой роты до полка ударных БпАК. Месяц назад приняли решение создать полк.

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Почему стоит присоединиться к 429 отдельному полку "Ахиллес"

Как рассказал Федоренко, "Ахиллес" входит в топы лучших подразделений по уничтожению врага. Тут есть организационное ядро, руководящий состав и учебные группы, которые имеют огромный опыт. И самое важное, что есть знания, как противодействовать врагу и как максимально качественно сделать так, чтобы он не дошел до передовых позиций и был дистанционно уничтожен.

По состоянию на сейчас я не могу раскрывать сведений о количестве военнослужащих, которых удалось привлечь. Но после объявления мы получили более 3000 заявок,

– отметил военный.

Также у подразделения был резерв до 2000 человек, которые хотели вступить в батальон. Но не было мест из-за полной комплектации,

Как происходит рекрутинг в 429 отдельный полк "Ахиллес"

Процесс рекрутинга стал максимально четким. Сейчас нет риска, что после собеседования из учебного центра перенаправят в другое подразделение. После собеседования человек сразу становится военнослужащим полка "Ахиллес". Далее идет мобилизация через рекрутинговый центр Сухопутных войск.

Что это значит? Вас встретят и проведут по всему пути. В том числе и с прохождением ВВК. Вы получите документы на руки. Затем будете находиться в специально определенном месте под контролем наших инструкторов. Далее вас направят на БЗВП, где научат азам военного дела. После этого начнется процесс подготовки по специальности. К примеру, если идете на пилота, то будет иметь возможность овладеть летным делом,

– рассказал военный.

После окончания БЗВП и специализированной подготовки рекрут оказывается в подразделении "Ахиллес" уже на Востоке Украины. Сначала его интегрируют как стажера в боевые экипажи, чтобы перенять опыт. Со временем, когда рекрут будет готов, формируют отдельные группы. Им обязательно будет помогать опытный военных из подразделения.

Когда согласно тестам, фактическим ориентированием на местности, выполнением задач и соблюдением протоколов будет видно, что расчеты абсолютно готовы, тогда они начинают работать самостоятельно в общей системе координат.

429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" заинтересован в том, чтобы наши военные были максимально подготовлены к выполнению боевых задач. За каждым пулеметом, винтовкой, пушкой или беспилотником стоит живой человек. Учебные центры, которые, в частности, функционируют на базе подразделения, дают возможность получить переквалификацию и постоянно повышать квалификацию,

– подчеркнул Федоренко.

Существуют различные ситуации. Иногда некоторые военнослужащие могут не пройти экзамены и тесты, чтобы стать, к примеру, пилотами. Тогда им предлагают другие должности в составе подразделения. Но они будут иметь возможности пересдать экзамены через определенное время, чтобы все-таки занять ту должность, которую хотели.

Такие возможности есть. Двое военных из полка "Ахиллес" хотели быть пилотами FPV-дронов. С первого раза у них не получилось. Одному понадобилось 3 месяца, а другому полгода, чтобы доучиться, сдать экзамены и выполнить задание. Сейчас оба эффективно выполняют боевые задачи,

– подчеркнул военный.

Присоединиться к 429 отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес" может по QR-коду, который расположен ниже.

Добавим, ранее Юрий Федоренко рассказал, как подразделение "Ахиллес" вместе гвардейцами 1 БрОП "Ураган" остановили атаку оккупантов на Харьковщине.