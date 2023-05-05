Девятая годовщина полка "Азов": в Киеве состоялось мероприятие в поддержку героев – яркие фото

Полк "Азов" 5 мая традиционно отмечает 9-ю годовщину со дня создания. Этот день знаковый для каждого азовца с 2014 года.

В честь этой примечательной даты Ассоциация семей защитников "Азовстали" организовала в Киеве спортивно-массовое мероприятие для семей и военнослужащих подразделения, а также киевлян и гостей города.

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В Киеве отметили девятую годовщину "Азова"

В этом году празднование дня рождения "Азова" состоялось в Урбан-парке Национального комплекса "Экспоцентр Украины" ВДНХ. Программу организовали в знак уважения:

павшим с 2014 года бойцам полка,

защитникам "Азовстали", которые почти год находятся в плену врага.

Мероприятие также было направлено на поддержку семей погибших и пленных бойцов, которые смогли почувствовать дружескую атмосферу единого азовского семейства. В частности, присутствовавшие имели возможность принять участие в:

благотворительному забеге "Бегу за "Азов" – 1 километр для взрослых и детей и 5 километров для подготовленных бегунов за донат;

ярмарке с мерчем, посвященным "Азову" и "Азовстали", собранные средства с которого пойдут на нужды бригады "Азов";

напоминании о героизме бойцов, которые 86 дней держали оборону Мариуполя и почти год находятся в плену;

многих других детских и взрослых активностях.

Бывший командир "Азова" Максим Жорин в день создания полка записал обращение , в котором отметил необходимость освободить пленных азовцев. Ведь отношение россиян именно к бойцам "Азова" самое плохое и именно их сегодня почти не меняют.

Смотрите фото с празднования дня рождения "Азова" / Фото 24 Канал

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Коротко о полке "Азов"

"Азов" стал первым в Украине подразделением, перешедшим на стандарты НАТО. В структуре полка есть танковое и артиллерийское подразделения, подразделения моторизованных стрелков, военная разведка, инженерная служба, а также снайперское, медицинское и транспортное подразделения.

Азовцы принимали участие в военных операциях на территории АТО и ООС. В частности, в апреле 2014 года подразделение защищало Мариуполь от пророссийских боевиков и армии страны-террориста, которая им помогала. 13 июня город удалось освободить. Позже в День освобождения Мариуполя проводили парад.

После полномасштабного российского вторжения "Азов" снова встал на оборону Мариуполя. По данным командования, с 24 февраля по 15 апреля 2022 года бойцы ликвидировали ориентировочно 2,5 тысячи российских оккупантов.

После ряда ожесточенных сражений и героического сопротивления огромной российской армии защитники оказались на заводе "Азовсталь" в полном окружении. Чтобы сохранить их жизни, президент Владимир Зеленский приказал перестать удерживать Мариуполь. Это произошло 20 мая 2022 года. Бойцы попали в российский плен. Многих из них до сих пор не освободили.