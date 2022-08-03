Жданов объяснил, для чего россия признала полк Прокопенко "террористической организацией"

россия признала "террористической организацией" полк защитников Мариуполя. Не исключено, что это сделали не только для того, чтобы оправдать собственный теракт в Еленовке.

По всей видимости, российский суд принял такое решение специально для того, чтобы не обменивать украинских героев. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, таким образом, россияне получили юридическое право их бойцов полка. Хотя защитники Мариуполя находятся на незаконной территории, она оккупирована российскими войсками, поэтому их могут начать перевозить на территорию России. В таком случае они не попадут под обмен военнопленным.

Россия использует внутреннее право, они отменили презумпцию международного права и поставили внутреннее право выше международного права. Поэтому здесь, к сожалению, нам поспорить с ними гораздо труднее,

– объяснил Жданов.

Он добавил, что между тем международные организации продолжают выражать свою обеспокоенность и не понимают, что делать дальше. Никто из них не хочет брать на себя ответственность, чтобы делать хоть какие-то шаги по решению этой проблемы.

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