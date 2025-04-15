Набирают не только операторов: в 3 ОШБр рассказали, как формируют собственный полк беспилотных систем

Третья отдельная штурмовая бригада создает собственный полк беспилотных систем. Набирают туда не только непосредственно операторов, но и многих других специалистов.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин. По его словам, новосозданный полк будет помогать не только 3 ОШБр, но и другим бригадам в пределах Третьего армейского корпуса.

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Что известно о вакансиях в полк беспилотных систем 3 ОШБр

Как рассказал Бородин, в Третьей штурмовой бригаде высокий уровень беспилотной составляющей. Тамошние подразделения находятся на первых местах по эффективности работы.

Есть система баллов, которая учитывает каждую уничтоженную или поврежденную цель. Затем их можно конвертировать в нужные беспилотные системы, РЭБы и т.д. Мы постоянно находимся на первых местах. Можем масштабировать этот опыт в виде полка. Подразделения этого полка смогут мобильно действовать и помогать различным бригадам,

– отметил Бородин.

Полк – это огромный "организм" с различными должностями. 3 ОШБр набирает не только операторов, но и водителей, автослесарей, медиков, делопроизводителей, связистов и т.д. Перечень всех вакансий в полк беспилотных систем в составе Третьего армейского корпуса можно посмотреть по ссылке.

Напомним, на основе Третьей штурмовой бригады создали Третий армейский корпус. Его возглавил полковник Андрей Билецкий.