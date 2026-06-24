Предполагаемое насилие и превышение полномочий: ГБР начало расследование в отношении полка "Скала"

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в связи с возможными издевательствами над бойцами в штурмовом полку "Скала". Следователи проверяют информацию журналистов о том, что отдельные должностные лица подразделения применяли к военнослужащим физическую силу и совершали другие серьезные нарушения.

Как сообщили в ГБР, проверку начали после массовых сообщений в сети о нарушениях со стороны командования.

Смотрите также: Полк "Скала" лидирует по количеству жалоб от военных: омбудсмен получила более 140 сообщений

Что грозит виновным?

Дело уже внесено в Единый реестр досудебных расследований. Ее квалифицировали как превышение военным должностным лицом власти или полномочий в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители выясняют все обстоятельства и проверяют факты, обнародованные в СМИ. Если вина командиров будет доказана, им грозит ответственность по закону.

Расследованием руководит Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что вокруг 425-го штурмового полка "Скала" разгорелся скандал впервые весной 2026 года. Тогда советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко обвинил командование подразделения в якобы значительных потерях среди военных во время штурма вблизи Покровска и опубликовал видео из российских источников. На кадрах – разбитая техника ВСУ.

В самом полку подтвердили гибель двух военных в бою в тот день, но заявили, что оценки Стерненко основаны на искажённой информации из российских источников.

А уже 23 июня издание "Бабель" написало о небоевых потерях полка, в частности, мобилизованных. Свидетели утверждают, что якобы имели место насилие и пытки на полигонах и в учебных центрах, а также, вероятно, – не оказание своевременной медицинской помощи бойцам.

К слову, ранее полиция объявила о подозрении военным ТЦК, которые выбросили мужчину возле мусорного контейнера, когда ему стало плохо. Один из военных занимал должность стрелка-санитара и должен был принять меры для оказания помощи мужчине.

А бойцу Нацгвардии сообщили о подозрении в связи с издевательствами над другими украинскими военными в вражеском плену. В результате этих пыток погиб один пленный украинский воин, а десятки других получили телесные повреждения различной степени тяжести.