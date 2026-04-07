Об этом сообщили в Офисе Военного омбудсмена в ответ на запрос "Слідство.Інфо".

Сколько жалоб от военных поступило на "Скалу"?

В Офисе уточнили, что на "Скалу" приходится около 3,5% от всех жалоб, то есть примерно 140 обращений.

В то же время там отметили, что следует учесть соотношение количества жалоб к численности личного состава. В штурмовом полку "Скала" сейчас насчитывается до 10 000 военных, которые выполняют боевые задачи на разных участках фронта.

К слову, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" был сформирован в 2022 году.

Напомним, что в начале апреля 2026 года советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко заявил, что командование полка якобы отправило механизированную колонну на штурм вражеских позиций вблизи Покровска – это привело к значительным потерям среди личного состава.

Перед этим заявлением российский центр "Рубикон" опубликовал видео, на котором зафиксировано уничтожение украинской бронетехники западного производства вблизи населенного пункта Гришино. Волонтер также заявил, что "то, что делают с людьми в отдельных формированиях, ничем не лучше российских практик".

Важно! Военная корреспондентка Анна Калюжная проинформировала, что за последний месяц штурмовой полк "Скала" получил в разы больше пополнения личного состава, чем любое другое подразделение ВСУ. Разница, говорит, в 20 раз. Соответствующее поручение отдал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



Калюжная поставила под сомнение официальные оценки потерь и отметила, что в течение последних шести месяцев количество погибших в полку "Скала" было значительно больше, чем "указано на бумагах". Она резко раскритиковала подход к комплектованию, намекнув, что чрезмерное пополнение одного подразделения может приводить к опрометчивому планированию операций.

Подобная информация об избиении бойцов и незаконном лишении свободы к уполномоченному президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольге Решетиловой поступала еще в сентябре 2025 года. Впрочем, после проверки 13 жалоб от военнослужащих "Скала" в Военной службе правопорядка заявили, что ни один факт якобы не подтвердился.

Как комментируют обвинения в "Скале"?

В 425-м штурмовом полку "Скала" отвергают все обвинения, объясняя, что их бойцы вместе с 155-й механизированной бригадой выполняли боевую задачу в районе Покровска.

По данным полка, видео, опубликованное россиянами, смонтировано из разных дней и снято на разных участках фронта, поэтому видеоматериал "непосредственно не касаются операции 31 марта".

Также в пресс-службе добавили, что в тот день во время выполнения боевых задач у бронетехники погибли двое военных, а все экипажи техники удалось эвакуировать пятой боевой машиной в колонне.

В "Скале" утверждают, что российские дроны якобы смогли поразить четыре единицы украинской бронетехники у объекта атаки. Но само контрнаступление, по их мнению, было успешным.

Мы открыты к профессиональному диалогу, проверкам и анализу. Но считаем неприемлемым публичное тиражирование заявления представителя оборонного ведомства не на основании общения с участниками операции, не на основании данных служебной проверки, а исключительно на основании видео и заявлений врага. Такой подход не способствует установлению истины, а только подыгрывает врагу,

– заявили в "Скале".

Как отреагировало командование на заявления о больших потерях в "Скале"?