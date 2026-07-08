Скандал вокруг "Скалы": директор ГБР гарантирует справедливое расследование смертей в полку
Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что в рамках расследования следователи дадут правовую оценку действиям всех руководителей 425-го отдельного штурмового полка "Скала".
По его словам, правоохранительные органы также проведут проверку публичных угроз в адрес журналистов, освещавших обстоятельства гибели мобилизованных в этом подразделении, сообщает 24 Канал.
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Какова позиция ГБР в отношении полка "Скала"
Алексей Сухачев сообщил, что после объединения уголовных производств ГБР будет расследовать все приведенные случаи небоевых смертей в полку "Скала" в рамках единой схемы.
Да, и мы дадим оценку действиям каждого командира… действиям всех руководителей подразделения,
– подчеркнул он.
Комментируя публичные угрозы в адрес журналистки "Бабеля", Сухачев отметил, что ГБР получило официальное сообщение. Он добавил, что по данному факту уже зарегистрировано уголовное производство, а изложенную информацию проверят.
Следователи будут общаться напрямую с представителем СМИ, военными, потому что давление и угрозы – это недопустимо,
– констатировал директор ГБР.
Он заверил, что расследование резонансных смертей в полку "Скала" будет справедливым.
Следователи ГБР внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Дело возбуждено по факту предполагаемого превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения, повлекшего тяжкие последствия.