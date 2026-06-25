Скандал с полком "Скала": в Сухопутных войсках отреагировали на расследование

Командование Сухопутных войск ВСУ отреагировало на появившуюся в СМИ информацию о небоевых смертях, пытках и избиениях военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Военное командование ожидает "правовой оценки" информации, изложенной журналистами.

Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ.

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Что говорят Сухопутные войска о расследовании в отношении "Скалы"?

В заявлении отмечается, что любые возможные факты насилия, издевательств или ненадлежащего обращения с военнослужащими должны быть тщательно проверены уполномоченными органами.

В командовании подчеркнули, что никакие обстоятельства не могут оправдывать нарушение прав военных.

Никакая боевая необходимость, интенсивность подготовки или репутация боевого подразделения не могут служить основанием для унижения, насилия, ненадлежащего обращения или безразличия к жизни и здоровью военнослужащих,

– заявили в Сухопутных войсках.

Там отметили, что по фактам, изложенным в журналистских материалах, уже работают соответствующие органы, которые должны установить обстоятельства событий и дать им правовую оценку.

По данным командования, Сухопутные войска держат ситуацию под контролем и содействуют проведению полной и беспристрастной проверки, а полк "Скала" оказывает необходимую поддержку в рамках предусмотренных законом процедур.

В то же время в ВСУ призвали воздержаться от преждевременных выводов до завершения расследования.

"Часть обнародованной информации касается событий, которые, по сообщениям СМИ, могли иметь место около полугода назад. Поэтому сбор, анализ и проверка материалов требуют времени. Это необходимо для того, чтобы окончательные выводы были точными, законными и беспристрастными", – говорится в заявлении.

В Сухопутных войсках также подчеркнули, что категорически не терпят нарушения уставных норм, насилие, сокрытие травм или неоказание медицинской помощи военнослужащим.

В случае установления таких фактов уполномоченными органами должны быть приняты соответствующие правовые и управленческие решения,

– отметили в командовании.

Кроме того, военнослужащих, их родственников и свидетелей возможных нарушений призвали сообщать о таких случаях в Военную службу правопорядка, ГБР, Офис военного омбудсмена или через официальные каналы связи.

Напомним, 25 июня стало известно, что командира полка "Скала" Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. Его проводит Государственное бюро расследований.

Кроме того, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтвердили, что в подразделении умерли 25 военнослужащих из 26, о которых писали журналисты "Бабеля". Однако в полку якобы не знают об обстоятельствах этих смертей.