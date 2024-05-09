Приключения бойцов в Европе․ Будущий "рейнджер" рассказал об обучении воинов ССО за рубежом

Отдельный полк ССО “Рейнджер” сейчас активно ведет набор новобранцев в свои ряды. Для этого используют не только рекрутинговые центры, но и специализированные мероприятия, такие как "День без повесток", о котором мы уже рассказывали ранее.

Однако что же происходит после того, как желающие заполняют свои анкеты, выражая свое желание присоединиться в ряды "рейнджеров"? Сегодня подразделение ССО приоткрывает завесу таинственности. Поэтому мы расскажем вам о том, как же проходит подготовка новобранцев.

Как проходят собеседования и выбор должности, где проходят подготовку бойцы и как "Рейнджеры" готовятся к боям, – 24 Каналу рассказал "Испанец" – парень, родом из Львовщины, который решил присоединиться в ряды спецподразделения и сейчас проходит обучение.

Сложное решение мобилизоваться

Как вам далось решение мобилизоваться?

Если честно, для меня это было крайне сложное решение. Я по всем признакам никак не тянул на боевика. Да, физически здоров, но спорт моим хобби не был. Я больше тяготел к программированию, такой себе стандартный айтишник.

Меня прежде всего пугала неизвестность и понимание того, что я вообще не знаю, как себя вести в боевых ситуациях. Но больше всего я переживал, что меня никто и не будет учить, а просто сразу отправят не передовую.

В любом случае защищать страну надо, и, если честно, лучше самому выбрать себе подразделение, чем идти в неизвестность. Я увидел информацию о полке Сил специальных операций "Рейнджер" и решил позвонить.

(Не)очевидный выбор

И после этого состоялось собеседование? Как оно прошло?

Знаете, не ожидаемо. Я сначала оставил личные данные, через несколько часов ко мне позвонил представитель одного из батальонов, пригласил на собеседование. Я из другого региона, поэтому разговор был онлайн через видеозвонок.

Со мной общались долго. Спрашивали о гражданской жизни, кем работал, какие у меня увлечения, проходил ли дополнительные курсы или обучение. В общем вопросов было очень много, и в конце концов мне предложили должность оператора ударного дрона. Впрочем, если я захочу попробовать себя в бою, то могу быть и стрелком.



Бойцы полка "Рейнджер" на учениях / Фото, предоставленное 24 Каналу

Выбор, видимо, был очевидным, учитывая вашу работу в гражданской жизни?

Согласно специфике моей работы – да. Но я взял письменное согласие на должность стрелка, потому что для меня это является вопросом личного роста и борьбы со страхами. А если честно, я это решение принял во время общения.

По моему мнению, если люди столько времени тратят на каждого бойца, узнавая о нем все, обсуждая все его профессиональные качества, физические возможности, привычки, как хорошие, так и плохие, подбирают коллектив в рамках роты, где человеку было бы комфортно, то думаю, что и в боевых действиях решения командиров будут четкие, взвешенные и адекватные.

Тренировка на максимум

А что происходило после собеседования? Как вы попали на обучение к партнерам за рубежом?

Это вообще происходило экстремально быстро. От ТЦК нашу команду привезли в учебно-тренировочный центр, где мы должны были проходить обучение. Приехали где-то после обеда, нас оформили, разместили, мы уже начали обсуждать предстоящие занятия и тренировки.

Поздно вечером к нам зашел инструктор и сказал, чтобы мы собирались. О маршруте никто ничего не говорил, и половина из нас шутила – мол, мы не подошли, и нас выгоняют из армии. Потом была длинная дорога автобусом до границы, конечно, еще проверка – тут мы уже поняли, что нас везут на учения.

Если честно, мы были и в шоке, и в восторге. Впечатления безумные. Я несколько раз был за границей, но тогда это был отдых, а здесь – прохожу подготовку на крутой европейской военной базе.

Бойцы полка "Рейнджер" / Фото, предоставленное 24 Каналу

А как проходят учения? И вообще, какое отношение к украинцам?

Нас разместили пока в небольших казармах. Впрочем, и казармами те помещения трудно назвать, потому что я видел фото еще советских, и эти значительно отличаются. Первые впечатления – это просто круто. Но нас сразу предупредили, что такая роскошь ненадолго, потому что нас ждут леса, поля и горы. И уже на следующий день начались тяжелые будни военной подготовки.

Инструкторы очень внимательные, понимают, когда ты можешь больше из себя выжать, а когда уже просто не можешь. Мы изучаем, как правильно двигаться, понимать друг друга. Слаженность командного духа здесь просто невероятная. На базе есть инструкторы из Украины, которые помогают понять задачи, вежливо и терпеливо переводят миллион наших вопросов.

Мы стараемся, как говорится, не тормозить, но часто бывают смешные ситуации, и мы хохочем все вместе – и украинцы, и инструкторы стран-партнеров, и вот тут возникает ощущение настоящей поддержки и единства. Гоняют нас жестко, но мы понимаем, что каждый урок, каждые навыки, которые мы отрабатываем, – это то, что поможет быть настоящим профессионалом.

Подразделение – вторая семья

Но как насчет физической подготовки? Ее уровень у каждого разный. Как это сказывается на обучении?

Прежде всего происходит слаживание коллектива, чтобы ты привыкал к работе где угодно и с кем угодно, ты должен чувствовать плечо собрата и его поддержку. Сильные помогают слабым – это аксиома, но к концу обучения, я так думаю, все будут, как у нас говорят, "рексами". Вскоре начнется новый интересный период, где мы будем изучать законы выживания и непосредственно боевую работу.

Признаюсь, это мои первые такие учения, и они меня изрядно захватывают. Для мобилизованного сразу попасть на такую базу – это невероятная мотивация и прочная база знаний. И, конечно, я бы хотел посоветовать ребятам – потенциальным мобилизованным, что лучше самому выбирать подразделение, а не прятаться и ждать неизвестности. Когда выбираешь сам, то точно знаешь, что тебя ждут, о тебе беспокоятся, всегда поддержат и помогут. Потому что подразделение – это твоя вторая семья.



Бойцы полка ССО "Рейнджер" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Как присоединиться к "Рейнджерам"?

Сейчас спецподразделение "Рейнджер" ищет мотивированных и смелых бойцов в свою команду. Подразделение обещает и гарантирует:

достойное отношение от командиров;

прохождение службы по профессиональному направлению;

боевую подготовку в соответствии со стандартами НАТО;

своевременное денежное обеспечение на уровне специальных подразделений;

помощь в мобилизации или переводе из других подразделений ВСУ;

своевременную ротацию, не более 3-х месяцев в зоне ведения боевых действий;

сопровождение и медицинскую помощь до полной реабилитации;

полное обеспечение вещевым имуществом и средствами индивидуальной защиты;

денежное обеспечение на уровне специальных подразделений от 27 до 150 тысяч гривен;

использование новейших образцов вооружения и роботизированных систем поражения.

Чтобы попасть в спецподразделение, звоните в отдел персонала Rangers по телефону +38 093 810 75 67.

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