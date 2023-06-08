Элитные авто и роскошное поместье на берегу Днепра: как полковник ГСЧС наживался на войне

В Украине разоблачили наживавшегося на войне полковника ГСЧС. Ему уже сообщили о подозрении.

Мужчина торговал ведомственным горючим. Сумма ущерба государства составляет более 2,3 миллиона гривен.

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Как полковник ГСЧС наживался на войне

Горючее ГСЧС выделялось государством для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий. Однако оно разворовывалось и в дальнейшем продавалось или им заправлялись частные грузовики.

Заправителями привлекались действующие сотрудники ГСЧС. Так называемые "спасатели" по месту своей службы не появлялись месяцами, хотя получали зарплату.

Один из подозреваемых вообще выполнял функции заправщика "черного топлива" и постоянно находился на территории домовладения полковника,

– рассказали в ГБР.

Чиновник даже обустроил мини-АЗС на территории собственного поместья. Во время обысков были изъяты талоны на горючее, принадлежащие ГСЧС, угнанное дизельное топливо, оборудование для его хранения и продажи. А также найдены деньги в разной валюте на сумму более 8 миллионов гривен.

Кроме того, полковник владеет премиум-автомобилями и роскошным поместьем на берегу Днепра. В настоящее время проверяется информация о противоправном завладении земельным участком в центре Запорожья, на котором стоит имение злоумышленника.

"По данным следствия, эта земля находилась в пользовании бывшей метрологической станции ГСЧС и "загадочно" перешла в собственность "дельца", – подчеркнули правоохранители.

Сейчас ГБР сообщило о подозрении шести злоумышленникам. Теперь решается вопрос об избрании им мер.

Задержаны 6 злоумышленников / фото ГБР

СБУ задержала должностное лицо Херсонской ОВА

Напомним, что недавно Служба безопасности в Херсоне разоблачила еще одного сторонника "русского мира". Действующего должностного лица Херсонской ОВО задержали за сотрудничество с захватчиками во время оккупации города.

Так, предатель добровольно согласился войти в созданный врагом "главное управление МВД Херсонской области". К тому же мужчина ездил в Москву на "курсы повышения квалификации".