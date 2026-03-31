Задержан полковник Нацгвардии, который хотел "купить" себе инвалидность

Работники ГБР задержали бывшего начальника одного из подразделений обеспечения Национальной гвардии Украины. Тот пытался получить фиктивную инвалидность.

По данным следствия, военнослужащий хотел незаконно исключиться из воинского учета, оформив инвалидность II группы. Об этом сообщают прокуратура і ГБР.

На чем уличили полковника Нацгвардии?

Для этого полковник обратился к члену экспертной команды одного из медучреждений Киева и предложил неправомерную выгоду за оформление "нужного" заключения.

Медицинский работник подтвердил отсутствие у военного оснований для установления инвалидности и отказался брать взятку. Несмотря на это, полковник не оставил намерение "подкупить" эксперта.

24 марта 2026 года он передал часть оговоренной суммы – 3 тысячи долларов США, после чего был задержан.

Во время обысков изъяты средства и другие доказательства. Проверяется возможная причастность других лиц.

25 марта полковнику сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу. На следующий день суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога почти 1 миллиона гривен.

Военнослужащему грозит до 8 лет лишения свободы.

