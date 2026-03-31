Задержан полковник Нацгвардии, который хотел "купить" себе инвалидность
- Работники ГБР задержали полковника Нацгвардии за попытку получения фиктивной инвалидности путем подкупа медработника.
- Полковнику сообщили о подозрении, избрана мера пресечения.
Работники ГБР задержали бывшего начальника одного из подразделений обеспечения Национальной гвардии Украины. Тот пытался получить фиктивную инвалидность.
По данным следствия, военнослужащий хотел незаконно исключиться из воинского учета, оформив инвалидность II группы. Об этом сообщают прокуратура і ГБР.
Смотрите также Оснащен камерой, – в прокуратуре раскрыли особенности дрона, которым РФ в третий раз ударила по Харькову
На чем уличили полковника Нацгвардии?
Для этого полковник обратился к члену экспертной команды одного из медучреждений Киева и предложил неправомерную выгоду за оформление "нужного" заключения.
Медицинский работник подтвердил отсутствие у военного оснований для установления инвалидности и отказался брать взятку. Несмотря на это, полковник не оставил намерение "подкупить" эксперта.
24 марта 2026 года он передал часть оговоренной суммы – 3 тысячи долларов США, после чего был задержан.
Во время обысков изъяты средства и другие доказательства. Проверяется возможная причастность других лиц.
25 марта полковнику сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу. На следующий день суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога почти 1 миллиона гривен.
Военнослужащему грозит до 8 лет лишения свободы.
Другие случаи коррупции в военных и правоохранительных структурах
Заместитель начальника управления СБУ в Ровенской области Игорь Брика задержан по подозрению в вымогательстве более 600 тысяч долларов взятки. У родственников чиновника обнаружена недвижимость в Киеве, причем источники доходов, которые бы объясняли такие приобретения, в открытых реестрах не найдено.
Заместитель руководителя ГБР Дмитрий Бузницкий в 2024 году "приобрел" служебную квартиру от СБУ за 9 гривен, согласно данным расследования. Его жена также купила элитную недвижимость, в частности квартиру в ЖК Jack House за 9 гривен 47 копеек.
НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам в завладении средствами госпредприятий оборонной отрасли на сумму около 32 миллиона гривен и попытке получить еще более 19 миллионов гривен.