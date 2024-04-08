Имеет звание "героя России": что известно о полковнике, который приказал расстрелять пленных в Крынках

Приказ о расстреле украинских военнопленных под Крынками мог отдать полковник Сергей Иштуганов. Военный преступник имеет путинское звание "герой России".

Об этом заявили аналитики базы данных об оккупантах и коллаборационистах Evocation. При этом в Главном управлении разведки сообщили, что информацию о военном преступлении собирают и проверяют.

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Расстрел украинских военнопленных совершили военнослужащие 328 полка 104 дивизии Воздушно-десантных войск России по приказу Иштуганова для запугивания бойцов ВСУ,

– пишет Evocation.

Подтверждает ли ГУР МО

LIGA.net пишет со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными собирает и проверяет информацию об этом очередном военном преступлении российских оккупантов.

Что известно об Иштуганове

Иштуганов воюет против Украины с начала полномасштабного вторжения: воевал в составе 31-й десантно-штурмовой бригады, был заместителем командира. Это подразделение пыталось захватить аэродром Гостомель под Киевом, а затем участвовало в боях в Донецкой области.

В декабре 2022 года Иштуганов получил награду от Путина – звезду "героя России".

По данным Evocation, сейчас Иштуганов командует 328 полком 104 дивизии "вдв" России, который создали осенью 2023 года. С ноября соединение дислоцируется на Херсонском направлении. В частности, в его зону ответственности входит левый берег Днепра.

Военнослужащих этого полка неоднократно обвиняли в вымогательствах, грабежах и убийствах мирного населения на временно оккупированной части Херсонской области. Кроме того издание пишет, что командиры личного состава соединения тоже отличались жестокостью.

Расстрел военных под Крынками: главное

В Крынках, на левом берегу Херсонщины, российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных, соответствующее видео 7 апреля появилось в сети.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратился к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста из-за очередного случая расстрела россиянами украинских военнопленных.

! По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 россияне казнили не менее 32 пленных украинских защитников в 12 отдельных случаях.