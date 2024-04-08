Про це заявили аналітики бази даних про окупантів та колаборантів Evocation. При цьому в Головному управлінні розвідки повідомили, що інформацію про воєнний злочин збирають та перевіряють.

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Розстріл українських військовополонених скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії Повітряно-десантних військ Росії за наказом Іштуганова для залякування бійців ЗСУ,

– пише Evocation.

Чи підтверджує ГУР МО

LIGA.net пише з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє інформацію щодо цього чергового воєнного злочину російських окупантів.

Що відомо про Іштуганова

Іштуганов воює проти України з початку повномасштабного вторгнення: воював у складі 31-ї десантно-штурмової бригади, був заступником командира. Цей підрозділ намагався захопити аеродром Гостомель під Києвом, а потім брав участь у боях в Донецькій області.

У грудні 2022 року Іштуганов отримав нагороду від Путіна – зірку "героя Росії".

За даними Evocation, наразі Іштуганов командує 328 полком 104 дивізії "вдв" Росії, який створили восени 2023 року. З листопада з'єднання дислокується на Херсонському напрямку. Зокрема, до його зони відповідальності входить лівий берег Дніпра.

Військовослужбовців цього полку неодноразово звинувачували у вимаганнях, грабежах і вбивствах мирного населення на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Крім того видання пише, що командири особового складу з'єднання теж відзначались жорстокістю.

Розстріл військових під Кринками: головне

У Кринках, на лівому березі Херсонщини, російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених, відповідне відео 7 квітня з'явилось у мережі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста через черговий випадок розстрілу росіянами українських військовополонених.

Зауважте! За даними моніторингової місії ООН з прав людини, з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 росіяни стратили щонайменше 32 полонених українських захисників у 12 окремих випадках.