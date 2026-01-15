Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что единственный действенный способ прекратить российские обстрелы – наносить зеркальные удары баллистическими ракетами по Москве.

Смотрите также: Киев под угрозой гуманитарной катастрофы: какова ситуация с отоплением

Могут ли россияне довести Украину до полного блэкаута этой зимой?

Россияне целенаправленно будут атаковать крупные города с компактным проживанием гражданских. Цель врага – довести страну до полного блэкаута, чтобы продемонстрировать миру и украинцам неспособность власти справиться с критическими задачами.

Важно! Львов атаковали дронами 15 января, в результате чего "Шахед" попал в детскую площадку.

"Вопрос выживания после таких атак ложится на плечи местной власти и каждого взрослого человека, ответственного за детей и людей с инвалидностью. Важно помнить о пожилых людях и помогать им пережить эту беду. Россияне будут выполнять такие задачи планово – это систематическая боевая работа, не связана с какими-то "ответами", – отметил Свитан.

Россияне готовы выполнять такие удары почти каждую ночь. Об этом свидетельствует активизация российской разведки и агентов спецслужб, особенно в областных центрах. Враг входит в затяжной режим выполнения боевой задачи по полному обесточиванию Украины.

Теоретически у россиян есть возможность довести Украину до блэкаута, но практически – вряд ли. Украина точно может дотянуть до весны даже под массированными атаками. Уже есть решение для точечной энергобезопасности – дизель- и газогенераторы. Сейчас нужно подтолкнуть власть, особенно местную и центральную, к рассеиванию систем генерации,

– сказал Свитан.

Существует ли эффективный способ остановить атаки на энергетику?

Мэры Днепра и Киева уже поставили задачу развернуть дизель-генераторы в жилых массивах, где быстро невозможно восстановить электроснабжение.

Нужно активно работать с западными партнерами, обосновывая важность поставки дизель-генераторов, газогенераторов и мощных аккумуляторных батарей для покрытия пиковых нагрузок.

Для остановки ударов по украинской энергосистеме необходимы зеркальные удары по российской инфраструктуре, оптимально по Москве. Украине нужны баллистические ракеты, ибо только они способны пробить российскую ПВО в районе Москвы.

Удары по другим городам совершенно не волнуют Москву, поэтому бить надо исключительно по столице баллистическими ракетами. Это целый процесс, в который должны быть привлечены наши партнеры – например, Великобритания планирует запустить серийное производство баллистики с дальностью 500 километров, которая должна добраться до Москвы,

– отметил Свитан.

Что еще известно о российских атаках?