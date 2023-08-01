Путин хочет объявить мобилизацию: для этого может прибегнуть к провокации с "Вагнером"

Владимиру Путину необходима какая-нибудь зацепка, чтобы объявить полную мобилизацию в России. При этом Путин хочет как-то стимулировать народ, чтобы они шли к военкоматам. В этом ему может помочь ЧВК "Вагнер".

План диктатора довольно ненадежен и даже опасен. Однако Путин готов пойти на отчаянные шаги. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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К слову, белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что это якобы он сдерживает вагнеровцев похода на Польшу На самом же деле понятно, что для ЧВК "Вагнера" не было бы никаких оптимистичных вариантов, при которых они бы могли начать войну с Польшей, а соответственно – всем блоком НАТО.

"Только хоть один человек с оружием появился бы на границе – он сразу будет уничтожен, не говоря уже о каких-то группах или бригадах. Их просто разнесут на молекулы. Может, это у Лукашенко такая идея – избавиться от "Вагнера", – подчеркнул". Роман Свитан.

Что задумал Путин

В то же время у Владимира Путина на ЧВК "Вагнера" могут быть другие планы. Проблема, которая сейчас диктатора беспокоит больше всего – объявление общей мобилизации в России.

Однако для этого необходимо не только подготовить законодательную базу. Как раз с этим у диктатора проблем не возникло.

Как подтолкнуть российское общество к мобилизации, чтобы ему не сорвало крышу до конца? Для этого нужна причина. Такой может стать какая-то провокация ЧВК Пригожина на границе, возможно, даже ответный удар по территории Беларуси,

– предположил военный эксперт.

Нанести могут и превентивный удар по любой колонне, движущейся в сторону страны НАТО. Это лишь указывает на то, что Путин любым способом хочет привлечь россиян к мобилизации. Ведь ему очень нужен ресурс для войны.

Роман Свитан о планах Путина на ЧВК "Вагнера": смотрите видео

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