Полное "обнуление": как Путину удается водить всех за нос

Hа неделе в Москве состоялся саммит ОДКБ. Главным впечатлением от него лично у меня стала явно видимая растерянность союзников России в свете всего того, что происходит вокруг нашей страны.

При этом президент Путин рассказывал о специальной военной операции, излучая практически такую же убежденность во всем, что он говорил, какой он поражал слу­шателей и до этого.

Читайте "Москва" пошла ко дну: чем россияне могут заменить уничтоженный флагман

Два варианта действий

Наблюдение за саммитом вызвало у меня некоторые размышления об осо­бенностях лидерства в современной России. Мир давно уже живет в эпоху пе­ремен, и для политика в таких условиях есть два варианта действий: с одной стороны, можно "плыть по течению", в той или иной мере учитывая проис­ходящее, и, с другой стороны, пытаться предвосхитить новые тренды и опередить события.

Первый подход стоит назвать оппортунистическим, второй – лидерским. Судя по действиям большинства западных политиков, лидерс­т­во сегодня в явном дефиците. Однако на фоне этой дилеммы путинский подход выглядит совершенно особенным.

Путин даже не пытается обнаружить тренды, которые ведут мир вперед. Он изначально считает все перемены опасными и деструктивными. Ему ка­жется, что мир должен управляться так, как это происходило в XIX веке, а са­мая высокая технология воплощена в пишущей машинке и "Москвиче" без ремней безопасности и с ручной коробкой передач.

При этом удивительный талант российского президента состоит в том, что ему удается навязать свое мнение о необязательности прогресса крайне широкому кругу людей – в том числе и тем, кто наблюдает его реальность ежедневно и ежечасно.

Лидерство Владимира Путина основано не на предвосхищении будущих трендов, а на их полном "обнулении" – и, как мы видим, это действует превосходно.

Важно У Путина все идет по плану: санкции против России уже работают

Путин верит в распад ЕС

Российский президент верит в распад ЕС также истово, как Жан Монне и Роберт Шуман верили в его становление; он также убежден в упадничестве Амери­ки как большинство западных политиков в ее безграничном совершенстве. И именно постольку, поскольку его точка зрения явно выходит за пределы обыденной реактивной политики, она воспринимается – и не может не вос­приниматься – как воплощение лидерства.

Именно поэтому партнеры Владимира Пу­тина, да­же по­нимая, что его прогнозы не могут сбыться, завороженно внима­ют его речам и допускают, что в чем-то он может оказаться прав (к тому же че­лове­ческое мировосприятие всегда позитивно воспринимает отсылку к чему-то уже существовавшему, а не фантазийным сущностям).

Кремль сегодня, на мой взгляд, неимоверно удачно воспользовался гло­бальным кризи­сом лидерства и предложил свою его версию – низводящую реальность и законы ее развития до не стоящих внимания бессмыслиц.

Как говорила одна моя однокурсница по университету о советских обществове­дах: "мы не исследуем реальность – мы ее придумываем". Придумывание ре­альности стало делом жизни российской политической элиты – и принесло ей огромные политические и экономические дивиденды.

Проблема, однако, только в одном: придуманная реальность порой может столкнуться с объективной. И тогда никакая сила духа уже не способна по­мочь. При этом что-то мне подсказывает, что время эволюционной полити­ки заканчивается, и вскоре появятся лидеры новой генерации, обладающие соб­ственными планами переустройства мира – с прицелом на оригинальные, а не музейные, конфигурации.

Украина начала готовить трибунал для Путина – Британия уже присоединилась: смотрите видео