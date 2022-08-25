В Раду поступило постановление о досрочном прекращении полномочий всех депутатов от ОПЗЖ

В Верховную Раду поступило постановление о досрочном прекращении полномочий всех депутатов от ОПЗЖ. Фракция официально прекратила существование в Раде еще в мае 2022 года.

На сайте говорится, что зарегистрировали постановление 24 августа – в День Независимости Украины. Инициировали законопроект Алексей Гончаренко, Владимир Арьев, София Федина и Олег Дунда.

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Прекратить полномочия 42 нардепов предлагают в связи с тем, что эти люди ведут активную антиукраинскую деятельность, а также из-за их выхода из состава депутатской фракции ОПЗЖ и выезда на постоянное проживание за пределы Украины.

Фракция ОПЗЖ прекратила свое существование в Раде

Свою деятельность в Верховной Раде ОПЗЖ прекратила еще 14 апреля. Соответствующее решение принял СНБО. Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде 12 мая 2022 года официально прекратила свое существование.

Депутаты от ОПЗЖ начали бежать из Украины еще за несколько дней до полномасштабного вторжения россии. Всего в течение 3 дней вылетело 60 чартеров.

Коллаборанты из ОПЗЖ помогали уничтожать Мариуполь

Вадим Бойченко – мэр Мариуполя – рассказал, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения били по объектам критической инфраструктуры города. Им помогали коллаборанты. На сотрудничество с оккупантами пошли местные депутаты, почти вся фракция ОПЗЖ. Фамилии предателей известны.

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