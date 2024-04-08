Полностью уничтожены средства связи: в разведке показали, что произошло на ракетном корабле "Серпухов"

В Калининградской области страны-агрессора 7 апреля горел ракетный корабль "Серпухов". В ГУР МО рассказали детали повреждений.

Россия продолжает терять свои важные суда даже в Черном море. В ГУР МО рассказали детали о значительных повреждениях российского ракетного корабля "Серпухов".

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Какие повреждения получило судно

В ГУР МО отметили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск, принадлежащей Калининградской области в России, был выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

Причиной этого "неприятного" инцидента стал пожар. Известно, что "Серпухов" это российское судно проекта 21631 "Буян-М", спущенное Россией на воду еще в далеком 2015 году.

По данным украинской разведки, из-за возгорания внутри ракетного корабля по состоянию на данный момент полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Отмечается, что восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.

В частности, заметим, что на кадрах, обнародованных нашей разведкой, видна внезапная вспышка в одном из помещений корабля, которая и вызвала дальнейшее возгорание судна.

Удалось зафиксировать момент вспышки судна: смотрите видео

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