Полный крест на России, – Краев сказал, будет ли полномасштабное вторжение в Украину

Нужно рассматривать сразу несколько сценариев, как Россия может действовать в отношении Украины. В то же время полномасштабного вторжения ожидать не надо.

Ведь это совсем не поможет стране-агрессору. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Украине нужно ожидать провокаций

По его словам, вместо этого надо ожидать точечные нападения и провокации от страны-оккупантки. Также пророссийские боевики будут придерживаться тактики "заставить Украину уступить".

В общем не думаю, что нам надо ожидать полномасштабного вторжения на всю территорию Украины. Ведь на самом деле это поставит полный крест на всех других внешних активностях России,

– подчеркнул краев.

Он пояснил, что такое решение не только приведет к введению новых санкций в отношении России. Кроме этого, государство потратит слишком много своих ресурсов.

Несколько сценариев развития событий

По мнению эксперта, надо рассматривать несколько сценариев развития событий.

Первый сценарий

Сейчас наиболее вероятным сценарием выглядит то, что подобное взыскание войск позволит, во-первых, оказать России большую помощь террористическим организациям временно оккупированных территорий.

В частности перебросить к ним больше техники, вооружения, больше экспертов и новых добровольцев. Так будут создавать новые провокации на линии разграничения и подстрекать украинских военных.

Второй сценарий

Во-вторых, нужно быть готовым к тому, что Россия будет действовать тактикой быстрых, небольших прорывов на украинскую территорию, в основном на восточном и южном направлениях.

"Кроме того, стоит ожидать значительного усиления белорусской угрозы. Поскольку это опрокидывание может быть частью усиление корпуса российских и белорусских войск, которые расположены на нашей северной границе", – подчеркнул Краев.

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