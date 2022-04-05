В Пологах оккупанты захватили и заминировали центральную райбольницу

Россия продолжает вооруженную агрессию против Украины, обстреливая мирные села и городки в Пологовском районе, что на Запорожье.

Об этом сегодня, 5 апреля, сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации, подчеркнув, что оккупанты продолжают разрушать медицинские учреждения.

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Ситуация во временно оккупированном городе

По данным Запорожской ОГА, оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы.

Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в заведение,

– рассказали в госадминистрации.

Запрет связан также с тем, что в помещении больницы остались российские военные. Часть из них ранены.

Ранее в Запорожской ОГА рассказали, что даже несмотря на ежедневные обстрелы, горожане пытаются навести порядок возле домов. В частности, жители Пологов решили убрать территорию города.

Обратите внимание – утренняя сводка Генштаба за 5 апреля