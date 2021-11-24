Поломали ограждение: мигранты ночью снова пытались прорваться сквозь границу в Польшу

Вечером 23 ноября нелегальные мигранты в очередной раз попытались штурмовать польскую границу со стороны Беларуси. Атаковали заграждения около сотни беженцев.

Как сообщили польские пограничники, попытка штурма состоялась около 19:00. Люди, которые прорывались через границу, были очень агрессивными.

Между тем Мигранты на границе Беларуси впервые в жизни увидели снег: видео из лагеря нелегалов

Мигранты бросали в Поляков камни

Нелегалы забрасывали сотрудников польской погранслужбы камнями. За этим спокойно наблюдали белорусские силовики и не предпринимали никаких попыток помешать прорыву.

Впоследствии пограничники Польши обнародовали видео, на котором видно, что небольшой участок металлического ограждения полностью погнут, и возникла дыра. За ней стоят белорусские силовики.

Смотрите видео с границы Польши / Видео Пограничной службы Польши:

Еще две попытки прорыва произошли в пограничной заставе в Мельнике

Дважды попытались прорваться через границу нелегалы в пограничной заставе в Мельнике. Группа состояла из 40 человек. Они бросали в пограничников камни, палки и светошумовые гранаты.



Последствия прорыва границы/ Твитер пограничной службы Польши

Коротко о миграционном кризисе на границе:

8 ноября несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу Польши.

Ранее Польша ввела на границе чрезвычайное положение. Для усиленной охраны также прибыли военные и полицейские.

Мигранты используют против пограничников светошумовые гранаты, которые применяли белорусские силовики во время акций протеста.

ЕС решил выделить 700 тысяч евро беженцам в Беларуси.

Текст публикации пограничной службы Польши:

Вчера, 23 ноября около 19:00, группа из более 100 агрессивных иностранцев силой прорывала границу. В польские службы бросали камни.

Нападение произошло под наблюдением белорусских служб.