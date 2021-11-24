Поломали ограждение: мигранты ночью снова пытались прорваться сквозь границу в Польшу
Источник:Пограничная служба Польши
Вечером 23 ноября нелегальные мигранты в очередной раз попытались штурмовать польскую границу со стороны Беларуси. Атаковали заграждения около сотни беженцев.
Как сообщили польские пограничники, попытка штурма состоялась около 19:00. Люди, которые прорывались через границу, были очень агрессивными.
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Мигранты бросали в Поляков камни
Нелегалы забрасывали сотрудников польской погранслужбы камнями. За этим спокойно наблюдали белорусские силовики и не предпринимали никаких попыток помешать прорыву.
Впоследствии пограничники Польши обнародовали видео, на котором видно, что небольшой участок металлического ограждения полностью погнут, и возникла дыра. За ней стоят белорусские силовики.
Смотрите видео с границы Польши / Видео Пограничной службы Польши:
Еще две попытки прорыва произошли в пограничной заставе в Мельнике
Дважды попытались прорваться через границу нелегалы в пограничной заставе в Мельнике. Группа состояла из 40 человек. Они бросали в пограничников камни, палки и светошумовые гранаты.
Последствия прорыва границы/ Твитер пограничной службы Польши
Коротко о миграционном кризисе на границе:
- 8 ноября несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу Польши.
- Ранее Польша ввела на границе чрезвычайное положение. Для усиленной охраны также прибыли военные и полицейские.
- Мигранты используют против пограничников светошумовые гранаты, которые применяли белорусские силовики во время акций протеста.
- ЕС решил выделить 700 тысяч евро беженцам в Беларуси.
Текст публикации пограничной службы Польши:
Вчера, 23 ноября около 19:00, группа из более 100 агрессивных иностранцев силой прорывала границу. В польские службы бросали камни.
Нападение произошло под наблюдением белорусских служб.