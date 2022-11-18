Почти 50% энергосистемы Украины выведены из строя в результате ударов России
В течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Сейчас почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве. По его словам, такая ситуация происходит в результате повреждений критической инфраструктуры страны, пишет 24 канал.
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Украина нуждается в помощи
Шмыгаль сообщил, что в этих условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров.
Наше государство нуждается в помощи как в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, так и в дополнительных финансовых ресурсов.
К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи,
– сказал Шмыгаль.
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Какая ситуация с отключениями света по Украине
- 18 ноября по всей Украине были введены графики почасовых отключений света. Кроме того, могут быть и аварийные отключения электроэнергии. Ремонтные бригады работают круглосуточно по восстановлению уничтоженной инфраструктуры. Они прилагают максимальные усилия для того, чтобы вернуть украинцам свет.
- В ДТЭК подчеркнули, что "Укрэнерго" должно сбалансировать энергосистемы, чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях. Для этого вводят стабилизационные и экстренные отключения.
- Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что в такой критической ситуации отключения электроэнергии могут несколько затягиваться. По его словам, они могут продолжаться по 8 – 10 часов.
- Графики отключения электроэнергии в городах Украины смотрите по ссылке.
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