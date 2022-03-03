Половина людей покинула 3-миллионный Киев, – Кличко

Киев уже неделю обороняется от российских оккупантов. Однако как заявил Виталий Кличко, половина киевлян выехали из города в начале войны.

По его словам, около половины из 3-миллионного населения города уехали. В частности, власти эвакуировали многих детей-сирот в Польшу и Германию.

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Ситуация напряженная, люди обеспокоены, потому что снаряды постоянно попадают в жилые кварталы или важные объекты инфраструктуры,

– заявил Кличко.

Мэр столицы рассказал, что киевляне уже неделю непрерывно сидят в своих подвалах, потому что постоянно срабатывает сигнал об авианалетах.

"С пустыми улицами, нехваткой еды и закрытыми аптеками Киев все еще чувствует себя лучше, чем Харьков на северо-востоке Украины, который сильно обстреляла Россия", – добавил он.

Отметим, что в Киеве в ночь на 3 марта было относительно спокойно. Местные заявляют, что слышали 3 – 4 взрыва. По предварительной информации, воздушные ракеты врага были сбиты силами противовоздушной обороны. Информация о количестве и месте взрывов уточняется.

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