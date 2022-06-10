Половину Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 11 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 11 июня, поразит украинцев своим разнообразием. Пока в большинстве регионов Правобережной Украины будут свирепствовать грозы и дожди, на Левобережье и в части центральных областей будет припекать солнце.
Грозы и проливные дожди преимущественно пройдут во всех регионах на Западе Украины. Также будет дождь в Житомирской и Хмельницкой областях.
Ранее Как Германию и Францию "заснежило" в начале лета: невероятные фото и видео
Дождь будет на Западе Украины и части Юга
Придется схватить с собой дождевики или зонтики также жителям Одесской и Николаевской областей. Не пройдет день без осадков и в Крыму.
Жарче всего будет в восточных областях
Всем остальным украинцам придется побыть под палящим солнцем и безоблачным небом. Высокие столбики термометров поднимутся именно в восточных областях – здесь воздух прогреется до +31...+33 градусов. Такие показатели прогнозируют в Луганской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Только на несколько градусов прохладнее – +30…+32 – в Киевской, Черниговской, Житомирской областях, а также в Черкасской и Запорожье. Минимальную для 11 июня температуру – +23…+25 метеорологи обещают во Львовской области. Только на градус теплее должно быть в Ивано-Франковской области. В остальных украинских регионах температура будет колебаться в пределах +25...+31.
Читайте также Самый жаркий за последние 30 лет: прогноз погоды на июньОбратите внимание! Киевлянам 11 июня осадков бояться не следует, ветер будет юго-восточный скоростью 5 – 10 метров в секунду. Воздух в Киеве прогреется до +30…+32.
Прогноз погоды от Натальи Диденко.
В Киеве в субботу – сухо и очень жарко, до +32, +33 градусов. Защищайтесь от горячего воздуха, избегайте длительного пребывания на солнце, пейте побольше воды, прикрывайте голову, ищите тень, особенно под деревьями.
– посоветовала синоптикиня Наталья Диденко.
Ветер в большинстве областей, заметила Диденко, будет восточным. Только в западных регионах – северо-западный. Порывы будут умеренными, но во время грозы могут перерасти в сильные.
Прогноз погоды в городах Украины
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +25...+27;
Львов – +23...+25;
Ивано-Франковск – +24...+26;
Тернополь – +26...+28;
Черновцы – +26...+28;
Хмельницкий – +27…+29;
Луцк – +25...+27;
Ровно – +27…+29;
Житомир – +30…+32;
Винница – +29...+31;
Одесса – +24...+26;
Николаев – +29...+31;
Херсон – +28...+30;
Симферополь – +27...+29;
Кропивницкий – +29…+31;
Черкассы – +30…+32;
Чернигов – +30…+32;
Суммы – +29…+31;
Полтава – +29…+31;
Днепр – +31...+33;
Запорожье – +30...+32;
Донецк – +31...+33;
Луганск – +31...+33;
Харьков – +31...+33;
Киев – +30…+32.