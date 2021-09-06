Положили последнюю трубу "Северного потока-2": что дальше будут делать

Последнюю трубу "Северного потока-2" на морском участке положили 6 сентября. Сейчас оператору осталось соединить немецкую и датскую секции.

Также еще будут проводить пусконаладочные работы. Планируют запустить газопровод до конца 2021 года.

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"Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах", – отметили в заявлении проекта.

"Северный поток-2": что надо знать

Российский газопровод будет идти в Германию, но обходить Украину. Это грозит нам большими убытками.

В "Нафтогазе" уверены, что Россия использует газ как оружие против Украины и таким образом будет подрывать безопасность.

Во время встречи в Белом доме Джо Байден и Владимир Зеленский поднимали вопрос газопровода. Президент США дал "некоторые гарантии".

Он заверил, что США готовы ввести санкции против России, если та будет нарушать правила.