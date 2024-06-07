Польша и союзники подняли самолеты из-за российского воздушного удара по Украине

Россия в ночь на 7 июня атаковала Украину дронами и ракетами. Польша и другие союзники поднимали самолеты в воздух из-за российских ударов по Украине.

Польша вместе со странами-союзниками подняла в воздух военные самолеты из-за комбинированной российской атаки по территории Украины. Польские военные сделали соответствующее заявление.

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Россия наносила удары

Польская сторона отметила, что их авиация начала работать в их воздушном пространстве. Они предупредили, что это "может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны".

Активность польской авиации была связана с тем, что Россия наносила удары по территории Украины дронами и ракетами.

Такая ситуация произошла уже не впервые. Польша поднимала авиацию из-за российской атаки по территории Украины. Кроме этого, ранее ракеты России, которые она запустила против нашего государства, нарушали воздушное пространство Польши.

Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно следит за ситуацией,

– добавили польские военные.

Ночью враг запустил почти 60 "Шахедов" и ракет