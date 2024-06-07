Польша и союзники подняли самолеты из-за российского воздушного удара по Украине
Россия в ночь на 7 июня атаковала Украину дронами и ракетами. Польша и другие союзники поднимали самолеты в воздух из-за российских ударов по Украине.
Польша вместе со странами-союзниками подняла в воздух военные самолеты из-за комбинированной российской атаки по территории Украины. Польские военные сделали соответствующее заявление.
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Россия наносила удары
Польская сторона отметила, что их авиация начала работать в их воздушном пространстве. Они предупредили, что это "может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны".
Активность польской авиации была связана с тем, что Россия наносила удары по территории Украины дронами и ракетами.
Такая ситуация произошла уже не впервые. Польша поднимала авиацию из-за российской атаки по территории Украины. Кроме этого, ранее ракеты России, которые она запустила против нашего государства, нарушали воздушное пространство Польши.
Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно следит за ситуацией,
– добавили польские военные.
Ночью враг запустил почти 60 "Шахедов" и ракет
- Россия в ночь на 7 июня атаковала Украину ударными дронами и ракетами. По целям отработали силы противовоздушной обороны. Враг запустил по Украине 5 крылатых ракет и 53 "Шахеда". В Воздушных силах отчитались о статистике сбитых целей.
- Силы противовоздушной обороны в ночь на 7 июня сбили все крылатые ракеты и значительную часть ударных дронов. Говорится о 5 ракетах и 48 "Шахедах".
- Враг наносил удары из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск – Россия и мыс Чауда – Крым. Ракеты летели из Саратовской области. Их запускали стратегические бомбардировщики Т-95.