Опять двадцать пять: польские перевозчики анонсировали новую акцию на границе с Украиной

17 декабря 2023, 19:12
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Источник:

RMF 24

Польские перевозчики 17 декабря анонсировали новую акцию на границе с Украиной. Это произошло через 6 дней после того, как удалось разблокировать пункт пропуска "Ягодын – Дорохуск".

Именно на этом КПП поляки снова планируют возобновить свои протесты. Это должно произойти 18 декабря около 15 часов.

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Поляки возобновят свои протесты на границе

По сообщениям польских журналистов, на пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск" наблюдается значительное отставание –  более 2 тысяч украинских грузовиков ждут, чтобы пересечь границу.

Пропускная способность пункта составляет около 650 тир (система международных автомобильных перевозок товаров – 24 Канал) в день. Так что нетрудно подсчитать, что в очереди застрянет примерно вдвое больше водителей, чем во время предыдущей акции протеста,
– говорится в сообщении.

Кроме того, Павел Озигала, возглавляющий протест польских перевозчиков, заявил, что блокада границы потенциально может продлиться до 8 марта.

Ранее КПП "Ягодын – Дорохуск" разблокировали

  • Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что 11 декабря польские перевозчики разблокировали самый большой пункт пропуска на западной границе. Речь идет о пункт пропуска "Ягодын – Дорохуск".
  • Курбаков также отмечал, что граница для нашего государства должна быть полностью разблокирована, а дальнейшие блокировки не допустимы. Он отметил, что министерство вместе с посольством работает и дальше, учитывая интересы украинских перевозчиков.
  • Следует отметить, что акцию протеста поляки начали с 6 ноября 2023 года. Свои действия они объясняли тем, что недовольны транспортным безвизом, предоставленным нам ЕС после начала вторжения России, а также тем, что польские перевозчики должны становиться в электронную очередь в Украине.
  • Кроме того, после 4 часов работы 11 декабря пункт пропуска "Ягодын – Дорохуск" снова стал заблокированным. Движение для автомобильного транспорта там перекрыл грузовик, который разместили по всей дороге. На место прибыла польская полиция.

Автор: Владислав Кравцов