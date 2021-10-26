Польша борется с миграционным кризисом на границе: страна обновила законодательство
Источник:RMF24
Польша из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью ужесточила пограничные правила для иностранцев. Государство решило обновить законодательство.
Согласно новой поправке, лицо, которое задержали из-за незаконного пересечения границы, должно уехать с территории Польши. Соответствующее решение принимает командир пограничной службы.
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Закон меняет положение иностранцев
Новый документ полностью меняет положение иностранцев, нелегально въезжающих из Беларуси на территорию Польши и других стран Европейского Союза.Отметим! Поправка закона вступила в силу уже сегодня, 26 октября.
Согласно измененному закону, командир отряда пограничников будет составлять протокол о пересечении границы и принимать решение о выезде иностранца с территории Польши.
Кроме этого, лицу запретят временно въезжать в Польшу и Шенгенскую зону – от 6 месяцев до 3 лет.
Список нежелательных иностранцев
В течение соответствующего периода лицо будет находиться в списке иностранцев, пребывание которых является нежелательным. А также – данные иностранцев будут содержаться в информационной системе Шенгена.
Отметим, что решение главы пограничной службы можно обжаловать. В то же время это не будет означать приостановление процесса выселения.
Миграционный кризис: главное
- Из-за действий самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на белорусской границе происходит миграционный кризис.
- Режим диктатора пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС, пытаясь вытолкнуть мигрантов через границу в Латвию, Литву и Польшу.
- Польские власти не могли справиться с наплывом людей, поэтому объявили режим чрезвычайного положения. Также государство утвердило план строительства стены на границе.