Польша борется с миграционным кризисом на границе: страна обновила законодательство

Польша из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью ужесточила пограничные правила для иностранцев. Государство решило обновить законодательство.

Согласно новой поправке, лицо, которое задержали из-за незаконного пересечения границы, должно уехать с территории Польши. Соответствующее решение принимает командир пограничной службы.

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Закон меняет положение иностранцев

Новый документ полностью меняет положение иностранцев, нелегально въезжающих из Беларуси на территорию Польши и других стран Европейского Союза.

Поправка закона вступила в силу уже сегодня, 26 октября.

Согласно измененному закону, командир отряда пограничников будет составлять протокол о пересечении границы и принимать решение о выезде иностранца с территории Польши.

Кроме этого, лицу запретят временно въезжать в Польшу и Шенгенскую зону – от 6 месяцев до 3 лет.

Список нежелательных иностранцев

В течение соответствующего периода лицо будет находиться в списке иностранцев, пребывание которых является нежелательным. А также – данные иностранцев будут содержаться в информационной системе Шенгена.

Отметим, что решение главы пограничной службы можно обжаловать. В то же время это не будет означать приостановление процесса выселения.

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