Польша давно находится "под прицелом России", – спецслужбы
Источник:Станислав Жарин
Польша много лет находится "под прицелом России" и ее пропаганды. Кремль пытается "ударить" по фундаментальным правам поляков.
Пропагандистская машина нацелена против Польши
Об этом заявил представитель польских служб безопасности Станислав Жарин. Отметив, что Кремль использует пропаганду и дезинформацию, пытаясь отрицать право поляков на собственное государство.
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В течение многих лет Польша находится под прицелом России, использующей пропаганду и дезинформацию против Польши. Кремль проводит разные мероприятия, результатом которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность,
– заявил Жарин.
Он добавил, что Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъектность, не должна восприниматься серьезно союзниками и быть "серой зоной" между НАТО и Россией.
Если Кремль не остановить, риски для всего мира значительны
Экскеровщик Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей считает, что Россия проиграла войну на политическом и стратегическом уровне, но сценарий нападения все еще возможен как для Украины, так и для стран Балтии, Польши и всего Запада.
По его словам, если Путин увидит, что его доктрина эскалации эффективна, через несколько лет он может продвинуться дальше, например, в Сувалкский коридор.
К слову, Минобороны Польши решило сформировать две новые общевойсковые дивизии. Они будут дислоцироваться в центральном регионе страны, вдоль реки Висла.
Угрозы России
Ранее в министерстве иностранных дел России угрожали Польше. Все потому, что польский политик и депутат Европарламента Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерные боеголовки, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум.
В ответ одиозный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Сикорский ставит "под удар" польский народ.