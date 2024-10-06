Польша нуждается в укреплении армии, – начальник Генштаба о готовности польского войска к войне
Источник:Reuters
По мнению начальника Генштаба польских вооруженных сил Веслава Кукулы, армия его страны нуждается в укреплении. Если Польша хочет защитить себя от войны, ей понадобится для этого гораздо большая армия.
Впрочем, этого трудно достичь, учитывая старение населения. Об этом пишет Reuters.
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Кукула считает, что Польша должна готовиться к войне
Кукула считает, что "что-то должно произойти", а потому армия Польши должна быть готова к таким действиям.
Все указывает на то, что мы – поколение, которое станет с оружием в руках, чтобы защитить нашу страну. И ни я, ни кто-то из вас не намерен проиграть эту войну. Мы выиграем, мы вернемся и продолжим развивать Польшу, но что-то должно произойти,
– сказал он, выступая в военной академии Университета сухопутных войск во Вроцлаве.
Впрочем, по его словам, демографический кризис в Польше снизит темпы набора в армию.
"Потенциал противника настолько велик, что мы должны создать гораздо большую армию, а это означает, что мы также должны внедрять модель всеобщей службы", – считает Кукула.
Общая служба предусматривает обязательную военную подготовку и службу, которая пока не выполняется.
По данным Минобороны Польши, польская армия будет насчитывать более 207 500 солдат до конца 2024 года. Это сделает ее третьей по численности армией НАТО после США и Турции.
Напомним, что еще в июле Кукула говорил о том, что Польша должна готовиться к полномасштабному конфликту. Все потому, что после российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году отношения Польши с Россией и Беларусью резко ухудшились.