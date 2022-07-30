Польша подготовила новые гаубицы Krab для Украины

Партнеры продолжают наращивать военную помощь отважным воинам ВСУ. Об очередной передаче оружия объявила Польша.

Огневая мощность ВСУ благодаря активной поддержке цивилизованного мира растет. Каждая страна пытается внести свой вооруженный вклад в победу наших воинов над русскими оккупантами.

Читайте также Блинкен сопротивляется признанию россии страной-террористом: в NYT назвали причину

Польша готова передать гаубицы

В июне Польша и Украина подписали контракт о предоставлении ВСУ 8 САУ Krab. Как стало известно польским журналистам, сейчас идет завершение последних формальностей, после чего оружие отправят в Украину.

Также известно, что завершается обучение наших искусных воинов, которые с помощью "Крабов" будут увеличивать сумасшедший показатель потерь российских оккупантов.

Компания Huta Stalowa Wola должна изготовить для ВСУ 60 гаубиц Krab. 18 САУ польская армия предоставила еще в мае свои собственные ресурсы. Воины ВСУ уже демонстрировали, что это оружие позволяет точно бить по позициям врага.

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты начали сливать в сеть видео с пытками украинцев. Таким образом, они хотели запугать украинцев и порадовать свой дикарский народ, давно потерявший человеческий облик.

Враг собирается удерживать Херсон всеми силами. Он уже начал перекидывать на Юг свои подразделения из Донбасса и готов усилить группировку оккупантами из Харьковского направления.

Смотрите также – ВСУ нанесли врагу мощнейший удар на Юге: видео