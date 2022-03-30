Польша готова предоставить Украине еще больше помощи: Кулеба встретился с Моравецким в Варшаве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 30 марта, провел встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Сообщается, что переговоры прошли в Варшаве.

Кулеба выразил благодарность Польше за оказанную гуманитарную помощь и сообщил, что соседняя страна планирует усилить финансовую и политическую поддержку.

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Кулеба продолжает общаться с западными партнерами о помощи Украине. Сегодня ответная встреча прошла в Варшаве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял меня сегодня в Варшаве. Благодарен Польше за такое гостеприимство к украинцам, которые бегут от войны,

– написал Кулеба.

Согласно сообщениям, опубликованным главой МИД Украины, встреча прошла удачно, а Польша еще раз доказала свою преданность нашему государству.

Польша готова предоставить Украине больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки. Без сомнения, трудные времена открывают настоящих друзей,

– подчеркнул он.

Обратите внимание, что ранее Министр иностранных дел Украины призвал мир криминализировать символ "Z". По его словам, это продемонстрирует публичную поддержку нашей страны.

Кстати, Польша запретит импорт угля из России из-за войны: смотрите видео: