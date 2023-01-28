Польша готовит танковую коалицию для Украины: среди партнеров – Турция

В Польше заявили о создании коалиции стран-доноров современного бронетанкового вооружения для Украины. В число партнеров, вероятно, войдет Турция.

Еще больше танков Leopard

Об инициативе сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что были проведены переговоры стран, имеющих на своем вооружении танки Leopard 2А4.

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По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины,

– написал Блащак.

При этом официальный перечень государств как потенциальных партнеров обнародован не был. Однако предположить, кто войдет в коалицию, можно за фото, которое польский министр добавил в публикацию.

Мариуш Блащак на фоне флагов стран, которые могут создать танковую коалицию / Фото твиттер министра

Всего на фото 9 флагов, один из которых невозможно идентифицировать. В список вошли: НАТО, Испания, Швеция, Норвегия, Британия, Канада, собственно Польша и, самое удивительное, Турция.

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Польша, кроме 14 танков Leopard, передаст еще 60 своих танков PT-91 Twardy. Защитники уже используют бронетехнику на поле боя.

Международные партнеры постепенно принимают решение о передаче западных танков для Украины. Известно, что Запад пообещал предоставить для ВСУ 321 тяжелый танк.

Великобритания же готовит к отправке в Украину Challenger 2. Министр обороны страны Бен Уоллес сказал, что ВСУ предоставят эскадрилью этих танков – 14 единиц.

США согласились передать Украине танки Abrams Однако через несколько месяцев.

Однако Leopard от Германии и европейских союзников предоставят в ближайшее время.

Помощь Турции в этом вопросе может быть ощутима, поскольку, как известно из открытых источников, на вооружении этой страны стоит более трехсот танков Leopard 2.

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