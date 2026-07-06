"Крайне безответственно": что в Навроцкого говорят об обнародовании данных о помощи Украине

В канцелярии президента Польши Навроцкого назвали решение правительства о рассекречивании данных о помощи, оказанной страной Украине с начала полномасштабного вторжения, неправильным. Там считают, что эта информация не должна становиться достоянием общественности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич в эфире Polsat News.

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Что сказали в канцелярии Навроцкого?

Лескевич предположил, что таким образом правительство хочет отвлечь внимание от других вопросов и добиться того, чтобы в течение нескольких следующих дней вся общественность обсуждала, сколько и какую помощь Польша оказала Украине с 2022 года.

"Это неправильное решение. Это непубличная информация, ее не следует обнародовать… Или Минобороны, господин министр Косиняк-Камыш, а на самом деле господин премьер-министр Дональд Туск, видя, что происходит в коалиции, видя очередные скандалы, которые разоблачают журналисты, решили воспользоваться моментом и попытаться отвлечь внимание от этой темы таким отвлекающим вопросом, отвлекающей темой, связанной с пожертвованиями для Украины?" – сказал он.

Пресс-секретарь Навроцкого заявил, что такие действия "крайне безответственны". Он отметил, что достаточно ознакомиться с заявлениями Украины, сделанными два месяца назад.

"Ведь они благодарили нас за передачу этих ракет для систем Patriot", – подчеркнул он.

К слову, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также прокомментировал это решение, пишет TVN24.

Он считает, что оно окажет положительное влияние на отношения между Украиной и Польшей, а также продемонстрирует масштабы польской помощи.

Я знаю, что оппозиция требовала этого из злых умыслов, но раз они требуют, то мы покажем эти десятки пожертвований, которые осуществило предыдущее правительство и которое, в конце концов, пользовалось в этом поддержкой тогдашней оппозиции. К сожалению, такой мудрости не хватает сегодняшней оппозиции, когда роли поменялись, хотя политика не должна была бы меняться, ведь Путин по-прежнему представляет угрозу, и поражение Украины по-прежнему было бы губительным для Польши,

– отметил Сикорский.

Отвечая на вопрос о передаче ракет для Patriot, он напомнил о заявлении министра обороны относительно рассекречивания этих данных.

"Когда их рассекретят, мы будем об этом говорить, но российские ракеты до сих пор летят по украинским городам, до сих пор убивают людей, а стратегические интересы Польши не изменились. Когда-то политики "ПиС" соревновались в проукраинскости. Сегодня они соревнуются в антиукраинскости", – заявил Сикорский.

Он также упомянул о присвоении одному из подразделений названия "Героев УПА".

Одно неудачное решение президента Зеленского не изменило того факта, что Путин представляет угрозу для Украины, для НАТО и для Польши. Руководствоваться только эмоциями – это геополитика дураков,

– заявил министр.

Напомним, что Польша на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7–8 июля, не будет брать на себя новых финансовых обязательств в отношении Украины. Польский премьер Туск отметил, что Украина ведет войну с Россией, тогда как Польша в мирное время несет основную нагрузку по охране восточной границы ЕС от угроз, поэтому заслуживает особого отношения.