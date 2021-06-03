Польша хочет стать независимой от "Газпрома" и предложила Украине помощь

Польша заявила о намерении стать независимой от "Газпрома". И в будущем наша западная соседка может помочь Украине в этом.

Такое мнение озвучил посол Польши в Украине Бартош Цихоцьки. По его словам, Польша уже работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от России.

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В частности, как пояснил посол, Польша работает над диверсификацией, то есть расширением, источников газа.

У нас есть успехи в этом направлении, в недалеком будущем мы станем полностью независимыми от газоснабжения "Газпрома". И если будет заинтересованность со стороны Украины, мы готовы помочь вашей стране тоже быть независимыми от "Газпрома",

– отметил посол.

Он добавил, что в России нет такого большого количества газа, чтобы продавать его через газопровод, который проходит по территории Украины, если заработает "Северный поток-2".

Также Цихоцьки заявил, что газопровод "Северный поток-2" – это мощный инструмент в руках России. По его словам, наивно было бы считать, что Россия его не использует в своих целях.