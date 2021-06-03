Польша хочет стать независимой от "Газпрома" и предложила Украине помощь

Польша заявила о намерении стать независимой от "Газпрома". И в будущем наша западная соседка может помочь Украине в этом.
Такое мнение озвучил посол Польши в Украине Бартош Цихоцьки. По его словам, Польша уже работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от России.
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В частности, как пояснил посол, Польша работает над диверсификацией, то есть расширением, источников газа.
У нас есть успехи в этом направлении, в недалеком будущем мы станем полностью независимыми от газоснабжения "Газпрома". И если будет заинтересованность со стороны Украины, мы готовы помочь вашей стране тоже быть независимыми от "Газпрома",
– отметил посол.
Он добавил, что в России нет такого большого количества газа, чтобы продавать его через газопровод, который проходит по территории Украины, если заработает "Северный поток-2".
Также Цихоцьки заявил, что газопровод "Северный поток-2" – это мощный инструмент в руках России. По его словам, наивно было бы считать, что Россия его не использует в своих целях.
"Северный поток-2": последние новости
- 20 мая в США заявили, что не будут вводить санкции в отношении компании-оператора "Северный поток-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Новый лидер США Джозеф Байден пояснил, что такая мера сейчас якобы не нужна, ведь строительство газопровода почти завершено.
- Канцлер Германии Ангела Меркель отправит в Вашингтон высокопоставленную переговорную группу. Ее цель – поговорить с администрацией США о "Северном потоке-2".
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник предположил, что Германия может изменить свое мнение по газопроводу "Северный поток-2" после выборов, которые состоятся осенью.