Пушки С-60 и вертолеты: Польша и Литва объявили о военной помощи для Украины

Польша передаст Украине новый пакет помощи, в который войдут гаубицы и зенитные пушки. Также новую военную поддержку окажет и Литва.

О помощи говорится в общей декларации 10 стран НАТО. Польша намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Что передаст Польша

В новый пакет помощи вошли зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов.

42 боевые машины пехоты вместе с комплектом подготовки для двух механизированных батальонов.

Продолжат поставки 155-мм гаубиц КРАБ и разных видов боеприпасов.

Также Польша будет оказывать медицинскую и инженерную подготовку. Напомним, что Варшава готова передать роту танков Leopard 2 с 1000 единиц боеприпасов, но в рамках широкой коалиции.

Помощь от Литвы

Кроме того, о новой помощи объявила и Литва. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал о новом пакете поддержки:

десятки зенитных установок L-70,

боеприпасы,

2 вертолета Ми-8.

Общая сумма пакета военной помощи для Украины составит около 125 миллионов евро.

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