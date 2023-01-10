Польша меняет концепцию обороны по выводам войны России против Украины
Источник:I.PL
В Польше решили изменить концепцию обороны от возможной агрессии после выводов, сделанных в ходе полномасштабной войны России против Украины.
Об этом в интервью польским СМИ сообщили Министр обороны Мариуш Блащак и его заместитель Войцех Скуркевич. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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"Главной угрозой является Россия и ее имперские тенденции"
Мы знаем, кто и откуда нам грозит. Мы говорили об этом годами. Для Польши главной угрозой является Россия и ее имперские тенденции. Поэтому на востоке страны требуется больше войск, и поэтому создается новая дивизия,
– подчеркнул Мариуш Блащак.
Министр обороны Польши отметил, что при выборе места развертывания учитывали и возможности сдерживать врага и маневрировать, и "демографические, коммуникационные и социальные аспекты". Так что новую дивизию хотят разместить между двумя другими на восточных рубежах.
Мы изменили всевозможные доктрины, в которых еще несколько лет назад, во время правления наших предшественников, говорилось, что отдаем восточную часть страны, линию обороны устанавливаем на Висле и тогда будем оттеснять агрессора на восток. Абсолютно нет. То, что произошло в Украине: Буча, Гостомель, Херсон показали, что нельзя отдать и одного сантиметра польской земли, потому что это ударит по безопасности гражданского населения,
– подчеркнул вице-министр Войцех Скуркевич.
"Стоять рядом с Украиной до конца"
Мариуш Блащак подчеркнул, что Польша сознательно помогает Украине как военно, так и политически и гуманитарно.
"Чем дальше нам удается отбросить Россию назад и тем большие потери ей наносятся, тем лучше для нас и для будущего демократического мира. Мы должны помнить об этом и стоять рядом с Украиной до конца", – подчеркнул Министр обороны Польши.
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Что известно о новой польской дивизии
- Накануне Мариуш Блащак сообщил, что в Польше будет создана новая пехотная дивизия. Она будет действовать преимущественно в Подлясском воеводстве, граничащем с Беларусью.
- 1-я пехотная дивизия Легионов Войска Польского будет оснащена самой современной техникой, которая есть в польской армии. В частности, речь идет о южнокорейских танках К-2 и американских Abrams.
- Заметим, что создание еще одной дивизии является частью плана увеличения польской армии со 164 тысячи воинов до 300 тысяч.
- В Белоруссии уже отреагировали на создание дивизии. Истерически заявили, что это "агрессивный шаг по ОДКБ".