Будем давить на Германию и Шольца, – премьер Польши о Leopard 2 для Украины

Польша обещает давить на Германию в вопросе передачи Украине танков Leopard 2. В Варшаве заявили, что готовы передать роту "Леопардам" и без согласия Берлина.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий, возвращаясь из Давоса, заявил, что Варша будет продолжать прилагать усилия, чтобы давить на правительство Шольца и Германию, чтобы они как можно быстрее ответили на передачу Украине танков Leopard 2

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Моравецкий заявил, что от танков зависят шансы Украины

Также Моравецкий намекнул, что Польша может и не спрашивать разрешения Германии по поводу передачи "Леопаров". Он отметил, что скорая передача Украине танков сейчас критически важна, ведь Россия явно готовит новое наступление.

Мы предложили роту танков – 14 машин, но вместе с тем нужна гарантия, что другие тоже что-то делать. И среди других, кто до сих пор меньше проявлял активность, мягко говоря, – Германия. Поэтому мы продолжим бороться и давить на офис канцлера, чтобы они как можно быстрее отреагировали на наше предложение.

– сказал Моравецкий.

Премьер добавил, что Польша договорилась с Украиной и партнерами из Западной Европы, что передадут танки Leopard вместе.

"Соглашение здесь имеет второстепенную роль. Мы либо быстро получим это согласие, либо начнем действовать сами. Здесь самое важное, чтобы немцы – но и не только они, а также Дания, Финляндия, Франция, и прежде всего Германия – предложили свои современные танки как можно скорее. Потому что от этого зависит возможность защитить свободу Украины, поэтому от этого зависит безопасность всей Европы", – резюмировал он.

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