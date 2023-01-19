Будем давить на Германию и Шольца, – премьер Польши о Leopard 2 для Украины
Польша обещает давить на Германию в вопросе передачи Украине танков Leopard 2. В Варшаве заявили, что готовы передать роту "Леопардам" и без согласия Берлина.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий, возвращаясь из Давоса, заявил, что Варша будет продолжать прилагать усилия, чтобы давить на правительство Шольца и Германию, чтобы они как можно быстрее ответили на передачу Украине танков Leopard 2
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Моравецкий заявил, что от танков зависят шансы Украины
Также Моравецкий намекнул, что Польша может и не спрашивать разрешения Германии по поводу передачи "Леопаров". Он отметил, что скорая передача Украине танков сейчас критически важна, ведь Россия явно готовит новое наступление.
Мы предложили роту танков – 14 машин, но вместе с тем нужна гарантия, что другие тоже что-то делать. И среди других, кто до сих пор меньше проявлял активность, мягко говоря, – Германия. Поэтому мы продолжим бороться и давить на офис канцлера, чтобы они как можно быстрее отреагировали на наше предложение.
– сказал Моравецкий.
Премьер добавил, что Польша договорилась с Украиной и партнерами из Западной Европы, что передадут танки Leopard вместе.
"Соглашение здесь имеет второстепенную роль. Мы либо быстро получим это согласие, либо начнем действовать сами. Здесь самое важное, чтобы немцы – но и не только они, а также Дания, Финляндия, Франция, и прежде всего Германия – предложили свои современные танки как можно скорее. Потому что от этого зависит возможность защитить свободу Украины, поэтому от этого зависит безопасность всей Европы", – резюмировал он.
Украина может получить 100 танков
- Главнокомандующий ВСУ в декабре 2022 года заявлял, что Украине нужно 300 танков, чтобы выйти на границы до полномасштабного вторжения России. В Польше утверждают, что уже сейчас Украина может получить 100 танков.
- Польша решила передать Украине роту Leopard 2, то есть 10 танков. Премьер Моравецкий уверен, что вместе союзники способны передать Украине сотню танков.
- Президент Польши Анджей Дуда в Давосе заявил, что очень важно предоставить Украине современные танки и ракеты чтобы наша страна выстояла во время нового наступления России.
- Сообщалось, что в кулуарах в Давосе оказывается давление на канцлера Германии Олафа Шольца о передаче Украине танков Leopard 2. Кроме того, следует отметить, что в Германии сменился министр обороны.
- Новый пакет военной помощи от партнеров Украина может получить вскоре после встречи в формате "Рамштайн".