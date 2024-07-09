Сколько МиГ-29 может получить Украина от Польши

Польша рассматривает возможность передачи Украине собственных самолетов МиГ-29. Однако реализация этой идеи возможна, если члены НАТО позволят заменить эти истребители другими.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что поляки имеют эскадрилью МиГ-29. Соответственно Украина может получить от 12 до 18 самолетов.

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Хороший вариант для Украины

Глава польского правительства Дональд Туск, который анонсировал передачу истребителей, сказал, что это не должно происходить "за счет безопасности Польши".

Варшаве нужно замещение этих МиГ-29 подобными типами самолетов, или прикрытием натовскими механизмами секторов, с которых будут сняты истребители,

– сказал Свитан.

Он отметил, что польские МиГ-29 модернизированы под работу с вооружением НАТО.

Для нас это было бы неплохо, ведь это модернизированные самолеты с хорошей авионикой, а с другой стороны, нам не нужно придумывать новую систему обслуживания. Аэродромное оборудование, которое сейчас имеет Украина, может обслуживать эти борта,

– подчеркнул военный эксперт.

Впрочем, главное условие, чтобы страны НАТО позволили Варшаве передать самолеты Киеву, ведь Альянсу придется перекрывать воздушное пространство Польши другими средствами.

Отметим, что 8 июля Украина заключила с Польшей двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно состоит из 10 разделов, которые охватывают вопросы политической, военной, экономической поддержки и тому подобное.

Кроме того, в соглашении говорится о возможности перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны Польшей, которые будут лететь в ее сторону.