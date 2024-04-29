Польша могла бы закрыть небо над Западом Украины, – Евлаш о том, что для этого нужно

Польша могла бы закрыть небо над Западом Украины, поскольку она имеет для этого все необходимые технические средства. Однако для этого необходимо соответствующее решение.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш. Он отметил, что впервые такие возможности начали обсуждать, когда во время одной из массированных атак российская ракета залетела на территорию Польши, передает 24 Канал.

Интересно Зеленский назвал минимальное количество Patriot, которое нужно Украине

Польша могла бы закрыть небо над Западом Украины

Во время массированной атаки 27 апреля одна из российских ракет упала в 15 километрах от польской границы. После этого инцидента журналисты поинтересовались, могла бы Польша закрыть небо над границей с Украиной. В ответ на это Евлаш сообщил, что разговоры о том, чтобы закрыть небо над западными областями нашей страны, уже были. Они стали актуальными после того, как российская ракета провела 39 секунд в воздушном пространстве Польши.

Так, в Воздушных силах считают, что у Польши есть все технические возможности, чтобы закрыть украинское небо на Западе. Кроме того, это бы позволило использовать дефицитные средства и системы ПВО, которые защищают небо на Западе, использовать на других направлениях. Однако для этого необходимо соответствующее решение и политическая воля.

Конечно, что теоретически и технически эта возможность могла бы быть, поскольку Польша обладает ПВО большого радиуса действия, в частности системами Patriot. Однако для этого нужна политическая воля, и это уже больше разговор нашего дипломатического корпуса и высшего военного руководства, которые могут это согласовать,

– заявил Евлаш.

Он добавил, что такое решение облегчило бы жизнь украинских защитников, ведь тогда бы появилась возможность переместить дефицитные установки на другие участки фронта. Так, системы ПВО могли бы противостоять тактической авиации, управляемым и крылатым ракетам и, в целом, по словам Евлаша, это пригодилось бы ВСУ.

Российская ракета упала возле польской границы