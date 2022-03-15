Польша может заменить Россию в G20

Визит Джо Байдена в Польшу очень вероятен. Польша может занять место России в группе G20, а Китай "придерживается четкой дистанции от России".

Визит Байдена

Об этом заявил министра иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау. По его словам, визит президента США Джо Байдена в Польшу выглядит очень вероятным.

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Конкретной информации нет, но вполне разумно предположить, что если президент Байден в это время уедет в Европу, трудно представить лучшее место для обозначения позиции США,

– заявил министр.

Позиция Китая

По его словам, позиция Китая выглядит достаточно отстраненной от действий России в Украине, а Пекин базируется на территориальной целостности всех государств.

На вопрос о том, как возможная помощь КНР России повлияет на отношения Европы с Китаем, министр ответил:

"Политика – это реагировать на конкретные факты, а не на слухи. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Пока позиция Китая, кажется, полна дистанции от происходящего в результате российской агрессии".

Ранее в Китае заявили, что форум "Большой двадцатки" является неправильным местом для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, "таких как Украина".

Что такое G20

Это межправительственный форум, в состав которого входят крупнейшие экономики мира, включая Россию, Китай и США.

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