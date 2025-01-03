Польша отказалась приглашать представителя Венгрии на церемонию начала председательства в ЕС

Польша решила не приглашать посла Венгрии на церемонию начала своего председательства в ЕС. Причиной этого стало предоставление политического убежища депутату от польской партии "Право и справедливость" Марчину Романовскому.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. На мероприятии также не будет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Почему Венгрию не пригласили на церемонию начала председательства Польши в ЕС

Заместитель польского министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чарнецкая сообщила, что Польша решила не приглашать венгерского посла на мероприятие, посвященное началу ее председательства в Европейском Союзе, которое состоится в пятницу.

Причиной этого стало то, что Венгрия предоставила убежище депутату от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчину Романовскому.

Как уточнила Собковьяк-Чарнецкая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не получил приглашение на церемонию, которая состоится в Большом театре Варшавы.

Когда мы приглашали гостей на наше мероприятие почти месяц назад, мы пригласили весь дипломатический корпус. Но после ситуации с Романовским министр иностранных дел Сикорский решил, что посол Венгрии не является желательным гостем в театре сегодня,

– отметила она.

На церемонии, посвященной началу председательства Польши в ЕС, с речами выступят премьер-министр Дональд Туск и президент Европейского совета Антониу Кошта.