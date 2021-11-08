Польша объявила боевую готовность на границе с Беларусью, – министр обороны
Источник:твитер Мариуша Блащака
К границе между Польшей и Беларусью 8 ноября двинулись несколько сотен мигрантов. После этого Польша объявила о боевой готовности на границе с Беларусью.
Соответствующая информация появилась ориентировочно в 12:30. Об этом написал в твитере министр обороны Мариуш Блащак.
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Польша объявила боевую готовность на границе с Беларусью
На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности,
– заявил министр обороны.
Пояснил, что вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации "готовы защищать польскую границу".
В Минобороны Польши показали группу мигрантов у границы: смотрите видео
Сотни мигрантов направляются к границе с Польшей: смотрите видео
Кстати, в пограничной службе Польши сообщили, что с начала 2021 года они зафиксировали более 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси.
Наплыв нелегалов на границе Польши и Беларуси: что известно
- Утром 8 ноября сотни людей с рюкзаками направлялись в сторону белорусско-польской границы. Среди них были дети.
- В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что к такому шагу беженцев подтолкнуло "равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей". Якобы поляки вытесняют со своей границы мигрантов, направляющихся в Европу с белорусской стороны.
- В то же время заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что со стороны белорусской границы "есть желание вызвать крупный инцидент, желательно с выстрелами и смертями".
- Представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Зарин заявил, что началась самая большая попытка насильственного проникновения в страну.
- Польский премьер-министр созвал экстренное заседание антикризисного штаба. В нем должны были участвовать премьер-министр Матеуш Моравецкий, вице-премьер, глава МИД Польши и глава Министерства национальной обороны.