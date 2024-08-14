Передавал данные российской разведке: в Польше объявили обвинение агенту Кремля

Национальная польская прокуратура объявила обвинение россиянину Павлу Рубцову, известному также как Пабло Гонсалес. Его подозревают в работе и предоставлении российской разведке данных, которые могли бы навредить Польше.

О соответствующем решении сообщили сегодня, 14 августа. Две недели назад его вернули в Россию в рамках масштабного обмена заключенными.

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Польша объявила обвинение агенту Москвы

Прокуратура Польши объявила обвинение в шпионаже "Пабло Г. Й., он же Павел Р.". Утверждается, что он с апреля 2016 года по февраль 2022 года передавал российской разведке данные, "которые могли нанести ущерб Республике Польша, в частности как государству, являющемуся членом НАТО".

Деятельность обвиняемого заключалась, в частности, в получении и передаче информации, распространении дезинформации и проведении оперативной разведки,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что россиянин попал под арест еще 28 февраля 2022 года в Перемышле. С тех пор он находился под стражей до 31 июля 2024 года, пока его не обменяли в рамках масштабного обмена между Россией и странами Запада. По инкриминируемым обвинениям ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что 1 августа состоялся большой обмен заключенными между Россией и странами Запада. Среди освобожденных пленников Кремля – 3 американцев, 5 немцев, а также 8 россиян. Обмен заключенными координировала Национальная разведывательная организация Турции.